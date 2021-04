ASSE : Claude Puel durcit le ton face aux rumeurs de rachat

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

S'il n'a pas été directement interrogé sur la vente de l'ASSE, Claude Puel a quand même tenu à réagir ce vendredi, à l'issue de sa conférence de presse avant Montpellier – Saint-Etienne. Le Manager des Verts a visiblement assez peu goûté au papier de L'Equipe, avançant un intérêt d'un investisseur nord américain avec Mathieu Bodmer au poste de directeur sportif. Un projet (démenti par Bodmer lui-même) dans lequel il serait invité à plier bagage.

Claude Puel est exaspéré par les « affabulateurs »

« On va faire monter les enchères », a-t-il ironisé, dans des propos relayés par EVECT, avant de couper court aux rumeurs : « On est très concentrés sur l'avenir du club à court terme pour assurer notre maintien et préparer la saison prochaine avec nos moyens financiers, qui ne seront pas très importants bien sûr. Les présidents ont validé le fait qu'ils seraient à l'écoute concernant tout ça. Mais il faut être sérieux, une reprise ne se prépare pas du jour au lendemain ».

« On n’empêchera pas les gens de se manifester, les affabulateurs, ceux qui s’en servent pour leurs propres intérêts. On se bat dans une grande difficulté pour mettre en place un projet. Il y a de fausses informations qui n’en sont pas. La cession d’un club c’est quelque chose de sérieux qui se prépare, demande du temps avec tout un protocole. Ça dure des mois. Ce ne sont pas des choses qu’on lance en l’air. Il faut rester carré, savoir où on en est et où sont les priorités », a-t-il martelé.