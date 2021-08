ASSE - LOSC (1-1) : Puel formule un reproche à ses joueurs

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Claude Puel semble satisfait du point du nul face à un LOSC difficile à bouger (1-1). L’entraineur de l’ASSE est revenu en après-match sur la prestation de ses hommes qui ont donné tout ce qu’ils pouvaient selon lui.

"Je considère que nous avons livré une très bonne première période en tentant de bien ressortir avec le ballon et en essayant d'éviter leur pressing. Lille est une équipe très dense et difficile à bouger, ne laissant que peu d'espaces. Il était d'autant plus frustrant d'être mené à la mi-temps, contre le cours du jeu. Après la mi-temps, nous avons eu du mal à remettre du rythme, à refaire des efforts dans la profondeur et la percussion. Mais nous sommes revenus et les entrants ont redynamisé l'équipe [...] C'est bien que Saïdou (Sow) marque car il travaille beaucoup son jeu de tête. [...] Il aurait été frustrant de ne pas égaliser. Les arrêts d'Étienne Green nous ont maintenus dans la partie. Le point obtenu est normal car nous n'avons pas eu pléthore d'occasions. » a déclaré le coach des Verts.

Malgré ces ondes positives, le coach de l’ASSE a formulé un reproche à ses joueurs. « Il est très difficile de jouer contre eux. Ils défendent de manière très compacte et attendent le moindre contre en misant sur la verticalité. Ils ne donnent rien, jouent avec beaucoup de métier en cassant les actions, le rythme. C’est très dur d’emballer la rencontre. Mais on est frustrés de prendre ce premier but contre le cours du jeu. On a voulu s’arrêter. On n’était pas prêts. On ne doit jamais le concéder, a-t-il conclu. Il nous a manqué la petite étincelle, l’enchaînement, le coup de pied arrêté pour ouvrir le score. Cela a été d’autant plus frustrant de concéder un but par manque de métier. Cela a fait très mal, car c’était contre le cours du jeu. Mais petit à petit, on est revenus, les entrants ont bien fonctionné et dynamisé l’équipe. Cela aurait été très frustrant de ne pas revenir au score... »

