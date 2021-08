ASSE : Claude Puel tient le coupable de la défaite des Verts face à l'OM (1-3)

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

A l'issue de la première défaite de la saison de l'ASSE samedi soir sur la pelouse de l'OM (1-3), Claude Puel s'est exprimé en conférence de presse. « Déçu pour (ses) joueurs », le Castrais a mis ce résultat sur le compte de l'ambiance avec un Vélodrome plein pour la première fois depuis un an et demi.

« Timorés, sous pression, à cause du bruit dans le stade »

« On a fait une première période en dedans. On a été pauvres, techniquement. Je nous ai trouvés timorés, sous pression, à cause du bruit dans le stade, on manquait de maîtrise. On a été puni sur notre temps fort en deuxième période. Je pense qu'on peut obtenir un pénalty (sur la main d'Alvaro). Il faut savoir être tueur. Je pense que l'ambiance a joué. On a fait des fautes techniques inhabituelles car il y a l'adversaire, mais pas que. On a été un peu trop sous pression, en première période, par l'ambiance qu'il y avait. J'espère qu'on aura vite appris et qu'on apprivoisera vite cet environnement. On a manqué de créativité, l'étincelle, la touche finale quand on a eu la capacité de le faire. C'est dommage », a lâché le manager des Verts, bien conscient des limites de sa politique de jeunes dans ce genre de rendez-vous.

« Un match cela ne tient pas à grand-chose. C'est dommage. Il y avait la possibilité de les faire douter. Je n'ai pas compris pourquoi l'arbitre ne nous donne pas ce pénalty à la fin. Nous manquons de rigueur sur le 3e but », a-t-il déploré, se défendant également de sa décision de sortir rapidement Wahbi Khazri : « Wahbi n'a pas la cylindrée pour tenir et répéter les efforts tout un match et puis nous avons des joueurs sur le banc pour apporter d'autres choses ».