ASSE : Claude Puel, un coach sous influence ?

Longtemps méfiant avec les médias, Claude Puel se livre un peu plus avec l'âge. Cette semaine, le manager de l'ASSE s'est confié à L'Equipe Mag, racontant les « influences » qui avaient marqué sa carrière et façonné le coach qu'il était.

Monaco l'a marqué...

Le Castrais a été très marqué par son passage à Monaco. « Plus que mon poste, c'est le fait d'avoir évolué à Monaco qui m'a influencé. Même si j'étais plutôt défensif, avec un gros physique, mon éducation a été portée par la technicité. Lorsque j'étais joueur, je restais centré sur ma performance. Dès le deuxième entraînement que j'ai eu à mener, j'ai dû prendre de la hauteur. Il faut accepter que chaque joueur soit différent et se mettre à la place de chacun. Il faut donc les manager différemment. Si on se réfère uniquement à son propre passé, on va droit à l'échec », a-t-il glissé.

… Arsène Wenger aussi

Et Claude Puel se sert aussi de ses difficultés sous Arsène Wenger pour dresser ses joueurs à l'adversité : « J'étais alors un titulaire indiscutable à Monaco et il m'a remis en question. Je me souviens que je l'avais interpellé de manière un peu vindicative, en lui disant que je retrouverais mon poste... Je me suis posé des questions sur mon jeu et j'ai réfléchi à la manière de progresser pour infléchir la position d'Arsène. C'est comme cela que, au bout de deux ou trois mois, j'ai pu regagner ma place de titulaire. Quand je suis devenu entraîneur, je me suis dit qu'à chaque joueur en manque de jeu qui me solliciterait, je donnerais des pistes d'évolution pour qu'il se bonifie ».