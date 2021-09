ASSE : Claude Puel va encore perdre 3 titulaires !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Claude Puel compte bien se servir du derby contre l’OL dimanche pour réveiller l’ASSE (20h45). Ridiculisés par l’OGC Nice de Christophe Galtier samedi à Geoffroy-Guichard (0-3), les Verts sont bons derniers de Ligue 1 avant d’aborder ce choc capital pour la suite de la saison.

Malheureusement pour le Castrais, même un résultat positif contre le grand rival lyonnais ne dégagerait pas toutes les zones d’ombre qui planent sur les Verts. Et pour cause : le virus FIFA va bientôt faire son retour et pourrait emporter avec lui trois titulaires en puissance de l’ASSE !

Harold Moukoudi et Yvan Neyou font en effet partie des 27 Lions Indomptables sélectionnés pour affronter le Mozambique, le 8 octobre au Cameroun et le 11 octobre à Tanger dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Même distinction pour Miguel Trauco, qui vient d’enchaîner trois titularisations avec l’ASSE et qui a été convoqué pour les trois prochains matches du Pérou : Chili (7 octobre), Bolivie (10) et Argentine (14). Avec de telles absences, l’étau va forcément commencer à se resserrer pour Puel.

