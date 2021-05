ASSE : Claude Puel va récupérer un buteur en feu cet été

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face à l'OM

Arrivé l'été dernier à l'ASSE en provenance d'Epinal, Jean-Philippe Krasso (23 ans) est parti se relancer en prêt du côté du Mans (National 1). Après des débuts compliqués, l'attaquant a repris confiance dans le sprint final.

Buteur contre le Stade Briochin, le SC Lyon et l'US Créteil, l'ancien joueur de la réserve de Lorient n'a pas marqué ce vendredi face à l'US Orléans mais il contribue largement à la bonne période de son équipe (4 victoires consécutives), revenu en force dans la course à la montée (4e à 1 pt du barragiste Villefranche).

« Terminer en trombe comme ça fait du bien »

S'il peut résolument espérer un retour fracassant à l'ASSE, Krasso n'entend pas s'éparpiller comme il l'a fait savoir au site Actufoot : « C’est clair que terminer en trombe comme ça fait du bien car ça m’aidera pour préparer le retour à Saint-Etienne. Par rapport à mes coéquipiers, j’essaie d’apporter le maximum, c’est une forme de respect envers eux. Et puis si ça peut m’aider à m’affirmer et à prendre un peu plus de place on va dire, c’est top. Mais pour l’instant je reste focalisé sur Le Mans, sur mes performances avec l’équipe et on verra le reste par la suite ».