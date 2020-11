ASSE : Claude Puel vacille après la défaite contre Montpellier

L’ASSE fait la soupe à la grimace. Battus pour la cinquième fois d’affilée hier par le Montpellier HSC (0-1), les hommes de Claude Puel n’avancent plus et ont la tête dans le sac alors que le derby face à l’OL se profile dimanche à Décines (21h).

L’entraîneur de l’ASSE est aujourd’hui dans le collimateur de tous mais ne devrait pas changer son fusil d’épaule pour autant. Il croit à son projet tournant autour des jeunes et n’en déviera pas malgré des résultats en berne. Pour autant, le Castrais reste humain et a affiché une mine déconfite pour la première fois depuis son arrivée dans le Forez en octobre 2019.

« Ce dimanche, on l'a senti affecté, peut-être plus que d'habitude »

« Ce dimanche, on l'a senti affecté. Peut-être plus que d'habitude, assure L’Équipe dans son édition du jour. Montpellier restait sur quatre matches sans victoire et était l'équipe à prendre pour sortir de ce trou (...) Quand il entraînait Lille ou Nice, où il a connu de telles séries, plus sombres encore, avec au final de superbes rebonds, il dirigeait des effectifs d'un autre calibre. »