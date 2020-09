ASSE : Claude Puel voit une pépite éclore sous ses yeux

Comme révélé par L'Equipe ce jeudi matin, l'AS Saint-Etienne cherche à prolonger le contrat de son jeune ailier Arnaud Nordin (22 ans) au delà de juin 2022. Présent en conférence de presse en milieu de journée, l'international Espoirs est revenu sur ces discussions. Ne souhaitant pas se mêler des tractations : « Je préfère ne pas parler de cette histoire de contrat, je préfère me focaliser sur le match de ce week end. Je me sens bien ici, je ne m'occupe pas de ça. On en parlera plus tard ».

Des qualités mal utilisées qui sont en train de se réveler

Une chose est certaine : le jeune Parisien a tapé dans l'oeil de Claude Puel, qui perçoit de grosses perspectives chez Nordin. « Arnaud a encore plusieurs palliers à franchir. Il a une qualité technique. Il a très peu de joueurs qui le pied gauche et le pied droit qu'il a. Jusqu'à présent, il l'utilisait très mal. Il commence à peine à prendre conscience de certaines choses ».

Pour lui, la montée en puissance est déjà amorcée : « Aujourd'hui, il joue moins tête baissée. Son déchet technique est moindre, il a moins de déchet dans son jeu. Cela fait partie de son apprentissage. Il commence à s'ouvrir et c'est intéressant. Ce qui est le plus intéressant c'est qu'il ne reste pas bloqué sur une qualité qui est sienne dans la percussion et la vitesse. C'est un jeune mais il est en train de s'ouvrir. Contrairement à certains joueurs – jeunes ou non - qui ont des certitudes, lui est à l'écoute ».