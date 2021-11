ASSE - Clermont Foot : Nordin a tout changé, Krasso et Sow en héros... les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

GREEN (3)

Comme à Metz (1-1), le jeune portier n'est pas apparu très serein. En difficulté sur deux sorties mal maîtrisées, coup sur coup (43e, 44e), il n'est pas intervenu sur les deux buts de Clermont.



CAMARA (5)

En difficulté sur le plan technique au poste de latéral droit, le capitaine des Verts a fini fort, quand il a été repositionné au milieu. C'est lui qui a servi Nordin sur le but du 2-1.

SOW (6)

Le jeune défenseur guinéen a été devancé par Bayo sur l'ouverture du score. Mais il a effectué un sauvetage sur sa ligne, de la tête (43e). Et surtout, c'est lui qui a offert à l'équipe sa première victoire de la saison, sur le dernier corner, au bout du temps additionnel.



KOLODZIEJCZAK (6)

Des interceptions, beaucoup de duels gagnés et une volonté de chaque instant : il a tenu la baraque et n'a jamais renoncé. En mode guerrier.

SILVA (non noté), puis TRAUCO (5)

Silva n'est resté qu'une grosse demi-heure sur le terrain, touché aux ischios. Remplacé par TRAUCO, qui a fait ce qu'il a pu pour son premier match depuis un mois. La vitesse des Clermontois l'a souvent mis en difficulté mais il s'est accroché.

GOURNA (4), puis RAMIREZ

En sentinelle, Gourna s'est emmêlé les pinceaux au moment de reprendre un coup franc au second poteau de Boudebouz (32e). Et il a raté quelques passes faciles. Remplacé par RAMIREZ, venu apporter sa présence dans la surface de réparation, même s'il n'a quasiment pas touché le ballon.

MOUEFFEK (4), puis BOUANGA (5)

Moueffek a fait les frais du changement tactique opéré par Claude Puel à la pause, sans avoir été plus mauvais que ses coéquipiers... Remplacé par BOUANGA, longtemps absent mais qui a sonné la révolte dans le dernier quart d'heure avec ses percussions et ses centres.

YOUSSOUF (4), puis NORDIN

Brouillon, Youssouf a cédé sa place à 2-0 à NORDIN, qui a signé une super entrée. D'abord buteur, après avoir tiré sur la barre (73e), le petit ailier a délivré deux passes décisives, terminant le match en piston droit. Renversant !



BOUDEBOUZ (6)

L'Algérien n'a pas eu l'apport de ses dernières sorties pendant les trois quarts du match. Mais il a joué un rôle essentiel dans la « remontada » des Verts, en étant une rampe de lancement très efficace lorsque Puel l'a repositionné devant la défense. Un coaching gagnant !

KHAZRI (4)

Un bon décalage pour Nordin (73e), une combativité jamais feinte. Mais le Tunisien a été moins inspiré que ces dernières semaines.

HAMOUMA (2), puis KRASSO

Transparent, Hamouma a rendu une très mauvaise copie. Remplacé par KRASSO, plus consistant et auteur du but du 2-2, de la tête. Son premier but en L1.