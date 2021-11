ASSE - Clermont, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Pour ce match, Claude Puel doit composer sans Harold Moukoudi et Yvan Neyou, tous deux sur le flanc entre trois semaines et un mois. Le Castrais doit aussi faire le point ce vendredi sur la santé d'Yvann Maçon sorti prématurément samedi dernier face à Metz et sur le cas de Miguel Trauco, en phase de reprise.

Les absents du côté de l'ASSE : Moukoudi, Maçon, Neyou (blessés), Trauco (reprise).

Les Verts avec une défense bricolée dans le derby du bas de tableau ?

A Clermont pour son petit derby, Pascal Gastien sera privé de son fils, encore suspendu un match après son exclusion à Nantes ainsi que de ses habituels blessés. Saïf-Eddine Khaoui est incertain et Mohamed Bayo devrait reprendre place dans le onze après avoir été sanctionné face à l'OM suite à son accident de la route provoqué en état d'ébriété.

Les absents du côté de Clermont : Gastien (suspendu), Boyer, Jaby, Phojo, Magnin (reprise).

ASSE : Green - Mah.Camara (cap.), Sow, Kolodziejczak, G.Silva - Gourna-Douath, Youssouf - Hamouma, Boudebouz, Bouanga – Khazri.

Clermont : Desmas - Zedadka, Hountondji, Ogier, N'Simba - Iglesias (cap.), Abdul Samed - Dossou, Berthomier, Rashani – Bayo.