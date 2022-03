ASSE : Dupraz annonce six absents pour le LOSC et fixe le nombre de victoires qu'il faut pour se maintenir

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Les absents

"Nous avons 5 blessés : Romain Hamouma, Joris Gnagnon et Yvan Neyou aux quadriceps, Saïdou Sow et Enzo Crivelli en réathlétisation. Mangala est lui suspendu."

Le LOSC

"On est déjà plongé sur ce joli match face au champion de France qui vient de mettre une "tatouille" à Clermont et qui va défendre les dernières chances françaises en Ligue des Champions. Je ne m'occupe pas du LOSC donc je ne sais pas s'ils auront la tête à leur match contre Chelsea. Nous, on voudra mourir sur le terrain et montrer que notre équipe se redresse. C'est important d'être dans la continuité."

La course au maintien

"Si les joueurs avaient la pression contre Metz, je suis sûr qu'ils l'auront contre Lille. En tous cas, on va essayer de trouver des subterfuges pour qu'ils aient la même pression. Pour que ça sente bon, il faut gagner encore 5 fois. C'est un sprint. Il reste 11 matchs, et on ne peut pas se retourner tant que la ligne n'est pas franchie."

Son système de jeu

"Je suis attaché à des principes de vie, à ma femme, à l'ASSE, mais pas au 3-5-2. Si j'avais tout mon effectif à disposition, je me poserais pas la question du sytème de jeu."

L'élimination du PSG en Ligue des Champions

"Pour Paris, je suis déçu en tant que supporter du foot français. Je ne peux pas commenter. Moi aussi, je pensais que c'était fait à la mi-temps. C'est triste et dommage. Je pense que le Real Madrid a montré la voie à Lille."