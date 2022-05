ASSE : Dupraz annonce la couleur pour la fin de saison et déplore un seul absent pour Nice

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Le groupe

« Beaucoup de bonnes nouvelles avec l’infirmerie se désemplit. J’ai convoqué 26 joueurs pour les deux prochains matchs. A part Sacko, tout le monde postule pour Nice. »

Le retour des blessés

« Mon espoir c'est que le retour de ces joueurs soit dans la durée, que l'on puisse compter sur ces trois matchs. Je savais que la tâche serait compliquée, elle ne l'est pas plus qu'en décembre. »

La fin de saison

« Les attitudes sur le terrain laissent à penser que les joueurs vont tout donner sur ce sprint pour sauver l'ASSE en L1. Il n'y a pas de hasard dans le foot. Plutôt que de stigmatiser ce qui ne va pas, je reste sur le positif. »

L’enjeu des trois dernier matchs

« Il y a 9 points en jeu pour nous et 6 pour les autres. C'est un match capital pour nous. On transforme une contrainte en opportunité. J'ai hâte de vivre les 15 jours à venir. Je suis enthousiaste à l'idée de défendre nos couleurs. »

Les mauvais résultats

« L'important c'est de ne pas fuir ses responsabilités. Il faut aussi développer certaines croyances. Les joueurs répondent suffisamment à mes attentes pour être encore à la lutte à trois journées de la fin. »

L’avenir du club

« Les joueurs de l'ASSE et l'encadrement de l'ASSE sont responsables. Depuis que le foot existe, il y a un premier et un vingtième. Nous avons l'intention de laisser le club en Ligue 1 et nous sommes toujours en phase avec cet objectif. »

La préparation

« Nous avons mis ces 10 jours à profit pour retrouver de la fraîcheur et notre groupe dans son intégralité. Quelques néo-pros ne s'entraînent pas avec nous. Nous sommes dans notre bulle en étant conscients que cela va se jouer en très peu de temps. »

Sur Wahbi Khazri

« J'ai beaucoup de chance d'entraîner l'ASSE, mais je n'ai pas eu beaucoup de chance d'avoir Wahbi en pleine possession de ses moyens. Et, comme par enchantement, Wahbi vole sur la pelouse en ce moment. Je me languis de voir sa meilleure version. »

Les sanctions contre les supporters

« Je veux simplement connaître le verdict du CNOSF. Une fois que je saurai, il n'y aura plus de surprise. J'ai acté que l'on joue sans supporter contre Reims, mais j'espère qu'il n'y aura pas d'autre sanction. »

Pour résumer Pascal Dupraz était présent en conférence de presse à deux jours du périlleux déplacement qui attend l'ASSE à Nice pour le compte de la 36e journée de Ligue 1 (19h). L'entraîneur des Verts a donné des nouvelles de son groupe.

Bastien Aubert

Rédacteur