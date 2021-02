ASSE : Puel annonce plusieurs mauvaises nouvelles et une éclaircie pour Sochaux 

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Claude Puel a démarré avec son traditionnel point sur l’infirmerie en expliquant notamment que Mathieu Debuchy et Romain Hamouma ne seraient pas disponibles demain à Sochaux (18h45). « Mathieu ne sera pas disponible, Romain non plus. Il y a les suspendus Gourna, Bouanga. On fera un point avec Neyou qui ressent une petite douleur. Retsos a repris avec la réserve mais ce n'est pas encore satisfaisant, a-t-il affirmé en conférence de presse. Bajic fera le match, d'autant plus que Jessy se ressent d'un ischio. De toute façon il était prévu que Stefan joue ce match. »

Bonne nouvelle, Puel va faire jouer la concurrence

L’entraîneur de l’ASSE en a aussi profité pour donner des bonnes nouvelles, notamment à ceux qui sont habituellement remplaçants en championnat. « Rien n'est définitif, la coupe permet de faire jouer la concurrence. Il faut que tous mes joueurs gardent leur concentration et leur meilleur niveau, d'autant qu'il n'y a pas de temps de jeu en réserve, a-t-il ajouté. La formule de la coupe ? Je ne sais pas comment elle a été pondue. On s'adapte. Il n'y a pas de prolongations donc il peut y avoir encore plus de surprise. Il n'y a pas un match qui va nous booster ou nous abattre. Il faut les jouer, tout simplement. Face à une équipe qui aime la verticalité, il faudra être à notre meilleur niveau"

« On ne communiquera pas sur le sujet des salaires »

Enfin, le coach des Verts a eu un petit mot sur la situation du football français, plongé dans une grave crise financière. « Quand la Ligue demande l'aide de l'Etat, c’est que nos clubs sont en grande difficulté, a-t-il assuré. Les baisses de salaire ? Ce sujet appartient à chaque club et à chaque joueur. On ne communiquera pas sur le sujet. »