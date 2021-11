ASSE : couac à venir pour le projet Bodmer - Roussier ?

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

L’ASSE a à peine le temps de penser à son présent qu’elle doit déjà réfléchir à son futur. Selon L’Équipe, le club ligérien aurait ainsi plusieurs offres de rachat sur la table, dont celle portée par le duo Mathieu Bodmer - Jean-Michel Roussier révélée par But! dès dimanche après-midi. Si le projet d’Olivier Markarian, homme d’affaires de Valence et membre d’un conseil de surveillance du club forézien, est toujours en course, L’Équipe croit savoir qu’une troisième offre de reprise, au moins, avait été retenue hier soir par KPMG.

Au sujet du dossier porté par Bodmer, mené par un fonds basé en Suisse et s’appuyant sur des investisseurs canadiens et chinois, Jean-Michel Roussier pourrait être pressenti comme président-délégué mais serait agacé que son nom soit apparu dans les médias depuis nos révélations. Cet écueil ne serait pas le seul à la bonne marche du projet.

« Brouillé avec Bernard Caïazzo depuis la fin de Onzeo en 2019, l’ancien président de l’OM (1995-1999) ne l’est pas de Romeyer qui pousse son dossier. Suffisant pour en faire le favori au rachat des Verts ? Pas sûr, poursuit le quotidien sportif. Ce n’est pas Romeyer mais Caïazzo qui garde la main sur le processus de vente du club. »

