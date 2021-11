ASSE - INFO BUT : le projet Bodmer - Roussier en pole pour racheter le club

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Alors que l'ASSE est en train de jouer à huis-clos un match capital pour son avenir face à Clermont-Foot ce dimanche, le dossier de la vente du club s'agite en coulisses. Jusqu'ici, trois projets avaient filtré. L'Américain porté par le groupe Terrapin, le Cambodgien du prince Norodom Ravichak et un local porté par Olivier Markarian, sponsor du club depuis 17 ans avec sa société Markal.

D'après nos informations, deux projets sont actuellement data room. Il s'agit des projets Markarian et d'un porté par l'ancien président de l'OM, Jean-Michel Roussier, et l'ex-joueur du LOSC, de l'OL, de l'ASSE et du PSG Mathieu Bodmer. Les deux hommes se sont côtoyés récemment chez Mediapro. Ce projet, resté secret jusque-là, tiendrait la corde, alors que les offres de rachat doivent être rendues demain au cabinet KPMG. Le projet Roussier-Bodmer serait soutenu par des fonds suisses et nord-américains.

