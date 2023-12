ASSE : coup de théâtre pour la vente des Verts, le projet Panthère Noire relancé ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

A quelques heures du match ASSE – EA Guingamp, Bernard Lions a dégainé un nouvel article sur la vente des Verts sur le site de L’Equipe, relançant la piste « Panthère noire » et confirmant les négociations avec un repreneur américain déniché par Bernard Caïazzo.

Un nouvel actionnaire majoritaire derrière « Panthère Noire »

Si le dossier monté par l’agent portugais Paul Tavares semblait avoir été écarté par le tandem Caïazzo – Romeyer, un ultime évènement a reboosté le projet « Panthère Noire » : l’arrivée d’un fonds d’investissement londonien, géré par le père d’un international anglais (dont le nom n’a pas fuité) et désireux de racheter 95% de la société de Tavares ainsi qu’un club de Championship (D2 anglaise).

Du conditionnel encore et toujours et un nouvel espoir pour le peuple Vert ? Comme le rappelle L’Equipe, il y a quand même de très fortes chances que le tandem Caïazzo – Romeyer soit encore aux commandes à date du 1er janvier au moment du début du Mercato, les comités sociaux et économiques (CSE) – qui doivent être informés et consultés avant toute vente d’une entreprise – n’ayant pas encore été sollicités concernant l’ASSE.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life