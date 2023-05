ASSE : coup dur confirmé pour Krasso

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

Au terme d'un match riche en rebondissements et en buts, l'AS Saint-Étienne s'est imposé samedi dernier sur sa pelouse face à Quevilly Rouen Métropole (4-2), validant officiellement son maintien en Ligue 2. Et le verdict est tombé pour l'attribution du quatrième but stéphanois.

CSC confirmé pour Cissokho

Comme attendue, il a été attribué au défenseur central de QRM, Till Cissokho, contre son camp et non à Jean-Philippe Krasso, qui avait fait un petit festival dans la surface de QRM avant que Till Cissokho ne propulse le ballon dans ses propres filets. L'attaquant des Verts n'a donc pas inscrit son 17e but cette saison en championnat et reste donc bloqué à 16 réalisations.

