ASSE : coup dur pour Moukoudi

Sorti sur blessure vendredi dernier lors du match nul arraché par l'AS Saint-Etienne face à Angers (2-2) après un contact avec Sofiane Boufal, Harold Moukoudi est blessé.

En plus d'être forfait pour le déplacement ce samedi à Metz, pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, le défenseur central des Verts est absent de la liste des pré-sélectionnés du Cameroun pour la prochaine trêve internationale où les Lions Indomptables joueront deux matchs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Yvan Neyou est en revanche bien présent.

#FIFAWC2022Q



Liste des joueurs présélectionnés pour les matchs Malawi 🇲🇼 🆚 🇨🇲Cameroun et Cameroun 🇨🇲 🆚 🇨🇮 Côte d'Ivoire des 13 et 16 novembre 2021 comptant pour les 5ème et 6ème journée des Éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. pic.twitter.com/3BMeqowP27