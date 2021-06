ASSE : coup dur pour Wesley Fofana à Leicester

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

L’organisation des JO ressemble à un cauchemar pour la FFF. Dans un monde idéal, la liste de l’équipe de France olympique serait déjà connue et tout serait prêt pour accueillir la sélection à Clairefontaine le 28 juin, quand doit commencer la préparation du tournoi qui débutera le 22 juillet contre le Mexique.

Mais comme les Jeux n’occupent pas des dates FIFA, les clubs ne sont pas obligés de céder leurs joueurs et les refus se multiplient jusqu’à rendre impossible la constitution de la liste.

Leicester flexible pour les JO

Pour ne rien arranger, la marge de négociation est quasi nulle. Alors qu’il pouvait fournir Faitout Maouassa, Adrien Truffert, Eduardo Camavinga et Martin Terrier, le Stade Rennais n’en lâchera aucun et c’est aussi le cas du PSG ou de l’AS Monaco. Le LOSC n’est pas en reste avec Jonathan Bamba, Jonathan Ikoné et Boubakary Soumaré... qui devrait être transféré à Leicester.

Une chance pour les Bleuets ? Pas du tout, car L’Équipe assure que les Foxes gardent Wesley Fofana et adopteront la même attitude s’ils achètent Odsonne Edouard (Celtic Glasgow). Le club anglais semble particulièrement inflexible sur le sujet. Le problème semble donc insoluble.

🆕 Selon L’ÉQUIPE 🗞, Leicester 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ne devrait pas mettre Wesley Fofana 🇫🇷 à disposition de Sylvain Ripoll 🇫🇷 pour les Jeux Olympiques à venir. pic.twitter.com/Fz53rTIMoo — Treize013 (@treize013) June 18, 2021