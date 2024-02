ASSE : Dall'Oglio a déjà exaucé un vœu pieux de Batlles

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L'analyse est à mettre au crédit d'Evect. Le site internet dédié aux Verts montrent, chiffres à l'appui, que les milieux de terrain sont beaucoup plus décisifs depuis l'arrivée d'Olivier Dall'Oglio, cette saison. En 8 matches avec "ODO", les milieux totalisent 4 buts et 7 passes décisives, grâce au duo Chambost-Cafaro. Alors qu'en 17 matches avec Laurent Batlles, les milieux n'avaient apporté que 6 buts et 4 passes décisives...

Cafaro et Chambost se sont réveillés, Lobry et Bouchouari ont disparu

"Sous l'ère de Laurent Batlles, le milieu de terrain stéphanois ne marquait que tous les trois matchs, tandis que ce dernier score tous les deux matchs sous Olivier Dall'Oglio. Il en est de même à propos des passes décisives, où le ratio est plus important depuis qu'Olivier Dall'Oglio dirige l'effectif stéphanois", note Evect. Il faut dire que depuis que Dall'Oglio est là, Victor Lobry (1 but, 2 passes décisives l'an dernier) n'est plus là, et que Benjamin Bouchouari (1 but, 0 passe décisive en 57 matches avec l'ASSE) a glissé vers le banc...

Podcast Men's Up Life