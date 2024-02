ASSE : Dall’Oglio a fait émerger un nouveau leader avant Troyes

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L’ASSE doit impérativement recoller au wagon de tête ce lundi contre Troyes sans quoi un billet d’accession à la Ligue 1 pourrait s’envoler. Dennis Appiah (31 ans) semble l’avoir bien compris. Présent hier en conférence de presse, l’ancien joueur du FC Nantes a poussé les siens à se faire violence.

« Moi j’y crois encore, a-t-il analysé. C’est vrai que ça va être difficile mais j’y crois complètement. On n’est qu’à 3 points. Il y a certaines équipes qui ont réussi à faire de grosses séries d’invincibilité et de gagner le plus de matchs possible. Pourquoi pas nous ? »

« Là, j’essaye de parler plus ouvertement et fort »

Soucieux d’apporter sa pierre à l’édifice, Appiah a même déjà entamé une remise en question personnelle afin d’endosser un costume de leader que tout le monde lui promet. « Tout le monde me dit que je suis un leader par le fait de montrer les choses. Là, j’essaye un peu de changer, de parler un peu plus, mais plus ouvertement et fort, a-t-il ajouté. Je donne aussi beaucoup plus d’instructions sur le terrain. Être un peu plus ferme dans ce que je veux aussi. Être un peu plus autoritaire. »

Podcast Men's Up Life