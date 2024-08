ASSE : Dall'Oglio a trouvé un buteur surprenant

L'ASSE disputait son dernier match de préparation ce samedi à Kiel où les Verts, avec une équipe moins expérimentale qu'à Getafe, ont réussi à l'emporter (3-2). Ben Old, Ibrahim Sissoko et Jibril Othman ont signé les trois buts stéphanois.

Othman meilleur buteur de la préparation avec Sissoko

Si la recrue néo-zélandaise a signé son premier but en Vert, Sissoko et Othman, eux, terminent meilleurs buteurs de la préparation avec 3 réalisations. Ils devancent Zuriko Davitashvili (2 buts). Antoine Gauthier, Ben Old, Dennis Appiah et Louis Mouton ont été les autres buteurs de cette campagne de matches amicaux (1 but).

✌️ Messieurs les buteurs du jour ! pic.twitter.com/lpdj5n5uA7 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 10, 2024