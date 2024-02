ASSE : Dall'Oglio aura un précieux renfort contre Troyes

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Olivier Dall'Oglio n'a disputé depuis son arrivée qu'un seul match à domicile dans un Chaudron en configuration normale, et l'ASSE l'avait emporté contre Bastia (3-2). Depuis, le club forézien a enchaîné un nul contre Laval (0-0) et une défaite contre Amiens (0-1), sans le kop sud, suspendu après l’utilisation d’engins pyrotechniques en marge des festivités de la Sainte Barbe, un soir de défaite contre Guingamp (1-3), revers fatal à Laurent Batlles.

Fin de suspension pour le kop sud

Mais le Kop Sud avait écopé d’un huis clos de deux matchs, et il sera donc à nouveau ouvert lundi pour la réception de Troyes. Une bonne nouvelle, même si on peut imaginer que les Green Angels devraient être assez remontés après les derniers résultats de l'équipe et notamment la purge du week-end dernier à Dunkerque (0-1)...

Il reste 15 matchs à l'ASSE pour renverser la tendance en Ligue 2 #ASSE https://t.co/O7k2zkbYY5 — Envertetcontretous (@Site_Evect) February 7, 2024

