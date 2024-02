ASSE : Dall’Oglio donne des nouvelles des blessés d’Angers

Si l’ASSE est à nouveau dans une belle période sportivement avec deux succès consécutifs et huit buts inscrits pour zéro concédés, Olivier Dall’Oglio a quand même concédé quelques mauvaises nouvelles ces dernières heures.

Avant le déplacement à Angers (3-0), il y a eu la nouvelle rechute d’Ibrahima Wadji à l’entraînement. Un pépin qui inquiète un peu le technicien qui a également perdu Aïmen Moueffek au bout d’un quart d’heures (cuisse) au stade Raymond Kopa et Anthony Briançon à la fin de la partie.

En conférence de presse, Olivier Dall’Oglio a déploré ces pépins… Tout en restant optimiste sur la présence de Briançon dans le derby face à Annecy samedi prochain :

« Oui Moueffek a dû céder sa place. On ne peut pas trop se permettre d’avoir des blessures de longues durées. On a perdu Wadji aussi... Quand il y a un blessé, ce n'est pas très bon mais d’autres joueurs sont là pour pallier ces absences. Pour Moueffek, la douleur se situait sur la cuisse, en haut sur l’attache, je pense qu’il a bien fait de sortir, car ça peut s’aggraver. Anthony (Briançon) a ressenti une petite alerte, on a préféré ne pas prendre de risques, car il y a aussi des garçons capables de prendre le relai et ils l’ont très bien fait aujourd'hui ».