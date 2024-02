ASSE : Dall'Oglio évoque la course à la montée et envoie un message fort à ses joueurs

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Sur une belle série de trois victoires consécutives, l'AS Saint-Étienne s'est bien replacé dans la course à la montée, étant remonté à la quatrième place du classement.

"On veut participer au sprint final"

Présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse du Paris FC, Olivier Dall'Oglio a affirmé sa volonté de participer à cette course à l'élite, envoyant un message fort à ses joueurs. "On veut participer au sprint final et, je le répète, on aura besoin de tout le monde. Y compris des jeunes", a déclaré l'entraîneur des Verts devant les médias.

