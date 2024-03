ASSE : Dall'Oglio parle des blessés, un retour attendu dès mardi ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Hier, l'ASSE s'est présentée à Charléty forte d'une série de trois victoires mais également handicapée par les blessures. Ce qui peut expliquer qu'elle n'ait pu faire mieux que 0-0 face au Paris FC. Sa belle dynamique est stoppée, mais pas de quoi la faire sortir du Top 5, synonyme de playoffs. Après la partie, son entraîneur, Olivier Dall'Oglio, s'est exprimé sur les pépins ayant frappé son groupe, assurant que ce n'était rien de grave.

Moueffek prêt pour le choc contre Auxerre ?

"Oui, il y avait beaucoup d'absences, a-t-il déclaré dans des propos relayés par Evect. Les nouvelles, on les aura certainement après le week-end et dans la semaine. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas méchant, on va dire, ce sont des problèmes musculaires. On attend que chacun voit comment ça évolue, on ne voulait pas prendre de risques qu'il y ait de blessures plus graves." D'ailleurs, toujours selon Evect, Aimen Moueffek devrait faire son retour à l'entraînement dès mardi et donc postuler à une place pour le choc face à l'AJ Auxerre samedi prochain.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Il manquait du monde du côté de l'ASSE hier à Paris #PFCASSE 👇 #ASSE https://t.co/hEXIWyoH8t — Envertetcontretous (@Site_Evect) March 3, 2024

Podcast Men's Up Life