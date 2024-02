ASSE : Dall'Oglio prépare un gros changement contre Troyes

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après deux défaites de rang (Amiens et Dunkerque), Olivier Dall'Oglio est déterminé à changer des choses afin que l'ASSE puisse reprendre sa marche en avant lundi contre Troyes. Pour cela, l'entraîneur des Verts a notamment programmé une session à Geoffroy-Guichard afin que ses joueurs aient plus de repères dans leur antre. Et selon Peuple Vert, il pourrait se laisser tenter par un changement tactique, bien aidé par le retour de la CAN d'Ibrahim Sissoko.

Vers un passage au 4-4-2 ?

Le média rappelle que tout au long de sa carrière, Dall'Oglio a privilégié le 4-4-2. Mais depuis son arrivée à Saint-Etienne, il maintient le 4-3-3 qu'avait mis en place Laurent Batlles lors du succès à Caen (2-1, 6e journée) en début de saison. Un système qui avait permis aux Verts de décoller et de se positionner dans le haut du tableau. Mais avec le retour de Sissoko, qui pourrait être associé à Wadji ou Cardona, un large éventail de choix s'offre à lui. Et comme la situation des Verts au classement nécessite d'attaquer, un changement tactique est à prévoir pour la réception de l'ESTAC !

