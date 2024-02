ASSE : Dall’Oglio récupère un nouveau renfort de taille

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La belle histoire de la République Démocratique du Congo s’est arrêtée hier soir à la CAN. Opposés à l’Afrique du Sud, qui avait réussi le petit exploit de sortir le Maroc en 8es de finale, les Léopards se sont inclinés aux tirs au but (0-0, 5 tab 6) et terminent au pied du podium.



Batubinsika élu homme de la petite finale de la CAN

La bonne nouvelle est venue de Dylan Batubinsika. Le défenseur de l’ASSE, qui se plaignait avant le match de ne pas avoir assez de temps de jeu, a disputé l’intégralité de la rencontre et a été élu homme du match. Son retour prochain dans le Forez devrait faire le plus grand bien aux Verts.

🥇 Dylan Batubinsinka a été élu 𝗛𝗢𝗠𝗠𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 après #RSARDC !



Félicitations @DBatubinsika 👏



pic.twitter.com/xwCbxTv3dd — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert) February 11, 2024

