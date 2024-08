ASSE : Dall'Oglio tacle Cafaro, ça se tend pour l'ancien Rémois chez les Verts !

Le Progrès du jour relaye des propos tenus par Olivier Dall'Oglio après la victoire des Verts à Kiel (3-2) samedi. Le coach stéphanois a fait un point Mercato et il a aussi évoqué la campagne de matches amicaux poussive de Mathieu Cafaro. "On cherche un latéral gauche, un deuxième gardien, un attaquant, un milieu défensif. On ne pourra peut-être pas tout faire. Lancer un jeune gardien en Ligue 1, ce n’est pas si simple. Ben Old veut juste jouer. Moi, je le vois comme milieu de terrain, il a une belle activité et une sorte d’agressivité. Il n’a pas encore une finesse technique aiguisée devant le but. Mathieu Cafaro est encore un peu en dedans, il faut qu’il libère son jeu."

Le club ne veut pas le prolonger

Auteur d'une saison sans relief l'an dernier, Cafaro n'a plus qu'un an de contrat à l'ASSE. Comme Anthony Briançon, dont il est proche, ou Florian Tardieu, l'ancien rémois fait partie des joueurs que le club ne retiendra pas en cas de proposition d'ici la fin du Mercato. Mais comme il semble qu'on ne se bouscule pas au portillon...

