ASSE : Dall'Oglio tente le tout pour le tout à Geoffroy-Guichard

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Les supporters de l'ASSE ont la vie dure. Depuis des mois, des années même, entre résultats catastrophiques, joueurs pas au niveau, descente en Ligue 2 et purges à répétition dans le chaudron où ailleurs. Probable, même, qu'ils doivent suivre leurs Verts tant aimés une saison de plus en Ligue 2, tant les joueurs de Dall'Oglio loupent le coche régulièrement.

Des fantômes à Geoffroy-Guichard

Pour espérer une place dans le Top 5 en fin de saison, synonyme de barrages, il va déjà falloir s'imposer contre Troyes lundi soir. Pas évident quand on connaît la propension des Verts à se muer en véritables fantômes sur leur propre pelouse. Cette saison, nombreuses sont ainsi les équipes qui sont reparties du chaudron avec des points, Guingamp, Laval et Amiens plus récemment.

Si l'expérience avait déjà été réalisée cette saison, Olivier Dall'Oglio, qui a succédé à Laurent Batlles, a décidé à son tour d'effectuer l'entraînement de ses troupes à Geoffroy-Guichard. Hier, avec le retour de deux joueurs partis à la CAN, Cissé et Sissoko. Et avec le secret espoir que le chaudron arrête d'inhiber ses hommes. Réponse lundi soir.

📍 Matinée à Geoffroy-Guichard pour les Verts ! pic.twitter.com/5XP5ZJP5uf — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 8, 2024

Podcast Men's Up Life