ASSE : Dall'Oglio très cash sur son avenir chez les Verts

Olivier Dall’Oglio était présent en conférence de presse à deux jours du périlleux déplacement de l’AS Saint-Étienne à Nantes pour le compte de la sixième journée de Ligue 1 (17h). L’entraîneur stéphanois a notamment évoqué son avenir. Alors qu'il est en fin de contrat en juin et qu'il ne semble pas entré dans les plans à moyens termes de Kilmer Sports, le Cévenol ne se sent pas plus fragilisé que ça après le 8-0 à Nice.

"On travaille main dans la main"

"C'est la traditionnelle question, a-t-il glissé, dans un sourire. Il y a un objectif qui est de maintenir le club en L1 et on a une jeune équipe. J'ai besoin de temps mais je pense que Nice peut être un accélérateur pour l'apprentissage du groupe. On est capable de se maintenir. Pour ce qui est de mon cas personnel, je ne sens pas vraiment de changements par rapport à ce qu'il s'est passé à Nice. Je vois les dirigeants tous les jours. On communique beaucoup. On travaille main dans la main. J'ai une mission et je suis déterminé à la réussir."

Olivier Dall'Oglio : "Le FC Nantes a fait un très bon début de saison, avec des joueurs rodés et le soutien de son public. C'est une équipe solide. On a réfléchi, travaillé... Reste à appliquer tout ça sur le terrain."