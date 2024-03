ASSE : Dall'Oglio encense Cardona mais trouve aussi à redire sur lui

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours du match entre le Paris FC et l'AS Saint-Étienne, Olivier Dall'Oglio a été interrogé sur Irvin Cardona, auteur de trois buts lors de ses deux derniers matchs. Malgré cela, l'entraîneur des Verts a trouvé à redire sur son attaquant.

"Il y a encore du boulot"

"Il est beaucoup plus à l’aise désormais. On attendait tous son premier but parce qu'on savait que ça le libérerait. Sur le plan offensif, Irvin nous amène beaucoup. On sait qu’il peut jouer sur les trois postes de devant et on se rend compte qu’il est efficace sur un côté. Je ne suis pas étonné ! C'est un chasseur de but dans la surface. Il sent où ça va se passer. Après, il y a encore du boulot car je ne suis pas satisfait des ballons qu'il a perdu au milieu de terrain. Il a été décisif offensivement face à Annecy, je ne veux pas qu’il le soit contre nous", a confié Olivier Dall'Oglio au sujet de l'ancien Brestois.

