ASSE - Troyes : Dall’Oglio annonce trois retours et un heureux événement inattendu

Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

D’emblée, Olivier Dall’Oglio a fait le point sur l’état physique de ses joueurs et annonce plusieurs bonnes nouvelles avant la réception de Troyes dans deux jours à Geoffroy-Guichard (20h45).

« Lamine Fomba, qui vient de vivre un heureux évènement, est incertain, a-t-il affirmé en conférence de presse. On peut compter sur les retours de Karim Cissé et Ibrahim Sissoko, revenus de la CAN. Mahmoud Bentayg est également à ma disposition. »

« Troyes est une équipe dangereuse »

Pouvant donc compter sur trois retours, le coach de l’ASSE veut frapper fort contre l’ESTAC pour remettre les têtes à l’endroit. « Troyes a changé, a recruté, se méfie toutefois Dall’Oglio. C’est une équipe qui amène beaucoup de vitesse devant, très joueuse, avec de la qualité technique. C’est une équipe dangereuse. »

🎙️ Olivier Dall’Oglio : "L'@estac_officiel a changé, a recruté. C’est une équipe qui amène beaucoup de vitesse devant, très joueuse, avec de la qualité technique. C’est une équipe dangereuse." pic.twitter.com/y4D7TaGd54 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 10, 2024

