ASSE : date butoir, projet avorté, prix de vente... nouvelles révélations sur la vente du club !

En avant-première, L'Equipe vient de dévoiler un article de son édition de demain concernant la vente de l'AS Saint-Etienne. Selon le quotidien sportif, Bernard Caiazzo et Roland Romeyer seraient désormais déterminés à céder le club, sans en faire une question d'argent. Alors qu'ils rêvaient d'une somme de presque cent millions au moment où ils ont mis le club sur le marché il y a deux ans, ils se contenteraient d'une quinzaine de millions aujourd'hui. L'urgence de leur démarche s'explique par le fait que l'ASSE perd entre 15 et 20 M€ par saison en L2. Si elle a réussi à encaisser lors de la première grâce à la vente de joueurs, ce ne sera pas le cas cette année car il n'y a plus d'élément bankable dans l'effectif. Dans un monde parfait, Caiazzo et Romeyer voudrait acter la vente... d'ici le mercato de janvier !

Un projet Panthère Noire qui ne rencontre pas de succès

Mais les deux dirigeants savent que ce ne sera pas possible. Le quotidien sportif précise qu'un projet, qui s'appellerait Panthère Noire, est porté par l'agent portugais Paulo Tavares. Celui-ci a chargé un Marseillais de monter un tour de table avec des industriels de la région stéphanoise, avec un billet d'entrée de 500.000€. Mais l'initiative rencontrerait peu de succès, si bien que l'espoir d'une vente pèse toujours sur les épaules de KPMG, dont le mandat se termine... le 31 décembre !

