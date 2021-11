ASSE : de gros doutes accompagnent le projet du milliardaire russe

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

« Si on suit la logique des présidents ils veulent un projet qui ne dénature pas les valeurs du club et qui ne mettent pas en péril le club... Ok mais là on y est pas non ? »

Sebbastoune, Sainté Inside

« Perso pas du tout emballé par cette histoire, voire très très inquiet... »

Paranoid, Poteaux Carrés



« Un milliardaire à l'ASSE ? J'ai fini de croire au Père Noël !»

Yannick, Peuple Vert

« Je croyais qu'il fallait être discret sur ce dossier et que le prince s'est fait réprimander pour avoir trop causé, et là comme par hasard on apprend qu'un milliardaire aurait adressé une lettre d'intention... »

Tdt, ASSE-Live

« Dans l'espoir de me tromper, cette histoire de milliardaire me semble de la poudre aux yeux. Le but serait de créer de l'espoir chez les supporters et calmer la vindicte populaire car nous ne sommes pas loin du goudron et des plumes pour nos deux visionnaires ! »

Bundy, Poteaux carrés

« Va quand même falloir nous expliquer pourquoi on nous a baladé avec tout le processus KPMG pour finalement traiter directement avec des mecs qui n'ont suivi aucune des étapes de la procédure. »

La Buse, Poteaux Carrés

« Ça fait des mois que le process est lancé, les offres ne leurs conviennent pas, et au moment d'annoncer que c'est mort, ils laissent une petite ouverture, pour ne pas trop foutre les boules, et éviter le chaos. »

K3vE, EVECT

Propriétaire de TSI : Sergey Lomakin, homme d’affaires.

▶️ Fortune : 3.1 Milliards $ (Forbes).

▶️ Propriétaire d’une chaîne de supermarchés (4000) en Europe de l’Est.

▶️ Partenaire de 2 clubs : letton et chypriote.

▶️ Propriétaire d’un club russe.



Via @leprogres_asse #ASSE https://t.co/6Pyo5BLQPx — Sainté Inside (@SainteInside) November 28, 2021