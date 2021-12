ASSE : de lourdes accusations sur le processus de vente

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Dans un live dont il a le secret, Romain Molina s'est attaqué à la vente de l'AS Saint-Etienne. Et il avait beaucoup à dire, surtout qu'il a réussi à mettre la main sur la brochure envoyée aux candidats à la reprise du club. Alors que Roland Romeyer et Bernard Caiazzo jurent avoir pour unique souci de trouver le meilleur repreneur possible pour le club, la réalité semble bien différente. Tout est fait pour attirer un financier n'y connaissant rien au club, puisque la valeur de l'effectif est gonflée, de même que la popularité des Verts, sans parler du management, drôlement mis en avant…

"Sur la brochure, il y a quand même un truc que t'es obligé de regarder, première page : "Saint-Étienne, le club le mieux manager de France". Bon. Toute la brochure est faite pour attirer les investisseurs et aujourd'hui l'argument qui est utilisé c'est les transferts. Quasiment toute la brochure et le discours se basent sur les transferts : "Venez parce que vous allez faire des profits, parce que vous allez faire des transferts". Ce qui n'est pas précisé, c'est que le club est en déficit structurel, en regardant avant COVID on se rend compte que l'ASSE hors transferts perd 14 millions d'euros. Pour se maintenir à flot, le club a besoin des transferts. Une phrase indiquée en rouge explique que selon l'effectif actuel, tu peux générer plus de 100 M€ de retour sur investissement... Mais 200 M€ aussi, pourquoi pas ! Il y a aussi quelques valorisations de joueurs (ex : valeur minimale de Nordin : 9M€, valeur minimale de Camara : 14M€)."

"On apprend que l'ASSE compte 8 millions de fans dans le pays !"

"Je ne résiste pas à vous montrer cela dans la brochure, même si cela reste du marketing, cela montre à quel point dans le milieu du foot on peut prendre les gens pour des cons et les investisseurs pour des pigeons. On apprend que l'ASSE compte 8 millions de fans dans le pays ! Alors je veux bien que ce soit un club populaire et historique, parmi les plus aimés en France mais 8 millions quand même... Il est indiqué que ces chiffres sont tirés d'une étude IPSOS de 2019. On est allé la consulter mais les chiffres ne sont pas du tout de 8 millions, visiblement c'était 1,8 millions de supporters, pas 8. Pour le stade, c'est marqué qu'il a été rénové pour 80 millions alors que non c'est 58 millions."

