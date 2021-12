ASSE : de nouvelles révélations tombent sur le rachat du club !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Depuis plusieurs mois, les deux actionnaires de l'AS Saint-Étienne, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, qui sont à la tête du club stéphanois depuis 2004 et 2006 respectivement, ont annoncé leur intention de vendre l'ASSE, qui est dernière de Ligue 1 après 18 journées disputées. Mais pour Lionel Charbonnier, la vente ne se fera pas.

"La vente, je n'y crois plus et je n'y ai jamais cru. Je connais très bien l'un des deux présidents, Bernard Caïazzo, pour l'avoir côtoyé. Je n'y crois pas car j'ai entendu monsieur Caïazzo dire qu'il aimait le club avant et tout ça. Moi, je pense que monsieur Caïazzo aime plutôt l'argent qu'autre chose", a lâché le champion du monde 1998 dans l'After Foot sur RMC Sport.

