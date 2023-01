ASSE : de retour face à Sochaux, les ultras ont continué le combat contre la direction

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Ce matin, à partir de 11h, les ultras stéphanois se sont réunis à l'Etivallière pour une nouvelle action à l'encontre de la direction de l'ASSE. Après quoi, ils ont procédé à un vote pour savoir s'ils devaient continuer à boycotter les tribunes de Geoffroy-Guichard afin d'inciter Roland Romeyer et Bernard Caiazzo à vendre le club au plus vite. De toute évidence, une majorité s'est prononcée pour un retour dans les travées puisqu'un virage était plein (celui des Magic Fans) et l'autre rempli à moitié (celui des Green Angels).

Mais ce retour, s'il est accompagné de chants pour soutenir l'équipe, a aussi marqué par des banderoles à l'encontre de la direction. Notamment une qui a stigmatisé à la fois la dégradation du club depuis quelques années et les actions en justice de l'ASSE contre ses propres supporters après les débordements du 29 mai 2022 lors du barrage perdu contre Auxerre : "201€ aujourd'hui vos dommages et intérêts, demain la valeur du club". Bref, c'est loin de s'être calmé entre les ultras et les dirigeants stéphanois !