ASSE : débuts victorieux et premier titre pour Ignacio Ramirez

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Après quatre mois de galères à Saint-Etienne, entre frustration, résultats sportifs décevants, manque de confiance et covid, Ignacio Ramirez est retourné en Uruguay. Son prêt à l'ASSE a été cassé, il a prolongé avec Liverpool avant d'être à nouveau prêté, cette fois au Nacional, l'un des deux plus grands clubs du pays. Cerise sur le gâteau, il a retrouvé chez le Decano (doyen) son frère, Santiago.

Et preuve que sa nouvelle aventure a beaucoup mieux débuté que la précédente, l'ancien Vert a joué, gagné et remporté un premier trophée lundi ! Autant de choses qui lui sont peu ou pas arrivées à Saint-Etienne. Certes, c'était lors d'une compétition amicale, la Copa Atilio Garcia, mais ça compte tout de même, surtout quand on sort de quatre mois de galère. Face aux Argentins de Sarmiento, le Nacional s'est imposé 1-0 et a soulevé la Coupe à la fin du match. Ignacio Ramirez est entré en seconde période et s'est montré immédiatement dangereux après un bon centre de son frère.

Au coup de sifflet final, l'attaquant a redit combien sa nouvelle aventure en compagnie de Santiago était un rêve. S'il ne fait pas encore de parallèle avec son cauchemar stéphanois, tout le monde a compris qu'il revivait depuis son retour en Uruguay...

Llegó un día tan deseado y no había otro lugar más lindo para vivirlo!! Vamos que esto sigue!!💪🏼❤️ @Nacional 😍❤️ @colo_ramirez pic.twitter.com/AXvbObOavq — santiago (@sramirezzz7) January 25, 2022