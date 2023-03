ASSE : déjà de retour du Gabon, Bouanga inscrit un but improbable avec le LAFC (vidéo)

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

C'est le genre d'histoires que les trêves internationales nous offrent parfois : présent jeudi au Gabon pour disputer l'intégralité du match des éliminatoires de la CAN remporté contre le Soudan (1-0), Denis Bouanga a obtenu un « passe-droit » de sa Fédération pour retourner aux Etats-Unis où son club du LAFC disputait un match important contre Dallas.

Parti de Turquie entre vendredi et samedi pour faire les 13 heures de vol le séparant de la Californie et arrivé juste une heure avant le match, Bouanga est rentré et a marqué lors de la dernière demi-heure du match pour offrir un précieux succès à sa franchise de MLS (2-1).

Auteur de son 6ème but sur ses 6 matchs disputés avec le LAFC, Denis Bouanga a inscrit un but très étrange, à mi-chemin entre la filouterie et le but gag. On vous laisse juger :