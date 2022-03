ASSE : déjà tourné vers Troyes, Bakary Sako lance un appel aux supporters

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Satisfait du match nul ramené de Lille (0-0) vendredi soir, Bakary Sako est déjà focalisé sur la suite. « On continue sur notre série, cela fait six matchs où on a fait quatre victoires, un nul et une défaite et là un match nul. On engrange des points et c'est bien pour la suite et pour le maintien », a rappelé l'expérimenté milieu offensif des Verts à l'issue de la rencontre.

« J'en profite pour faire un petit appel à tous les supporters »

A l'instar de Pascal Dupraz, qui estime qu'il faudra encore cinq victoires en 10 matchs pour s'assurer du maintien, le Malien de l'ASSE a déjà la tête tournée vers le prochain objectif, nouvelle finale du bas de classement face à l'ESTAC.

« Je pense qu'il faudra bonifier ce point face à Troyes. J'en profite pour faire un petit appel à tous les supporters stéphanois pour la semaine prochaine, on va essayer de faire un petit guichet fermé contre Troyes vendredi parce que l'ambiance était vraiment exceptionnelle face à Metz. On sait qu'ils sont derrière nous, qu'ils sont très enthousiastes. On va tout faire pour faire un bon résultat contre Troyes », a martelé Baky. Avec ses places à 10€, le club ligérien s'est déjà mis en ordre de marche pour que les supporters répondent à nouveau présent dans le Chaudron vendredi.