ASSE : depuis la Grèce, M'Vila révèle un défaut récurrent des Verts

A l'été 2019, après que Jean-Louis Gasset ait été remplacé par Ghislain Printant sur le banc de l'ASSE, la préparation a été très délicate pour les Verts, contraints d'aller jouer un tournoi amical aux Etats-Unis avec d'autres clubs de L1. Lorsque le début de saison a confirmé que les Stéphanois n'étaient pas du tout au point physiquement, beaucoup ont pointé du doigt le manque de préparation de plusieurs joueurs, notamment les cadres, accusés d'être mis dans un confort trop important, de s'entraîner en peignoir. Une phrase de François Modesto dans le France Football confirme cette théorie. Même si elle concerne aussi la période Gasset…

M'Vila n'avait plus vu ses abdos depuis quatre ans !

"Il y a quatre ans, on a décidé de faire cette cellule de recrutement avec quatre, cinq scouts dans le monde qui travaillent pour nous, a expliqué l'ancien défenseur, devenu directeur du recrutement des champions de Grèce, à l'hebdomadaire. On a aussi quatre préparateurs physiques et un diététicien pour suivre les recrues et faciliter l'adaptation. En arrivant, Yann M'Vila m'a dit qu'il n'avait plus vu ses abdos depuis quatre ans !"

Pas très flatteur pour Jean-Louis Gasset, Ghislain Printant et Claude Puel mais également les préparateurs physiques Thierry Cotte, Sébastien Sangnier et Romain Slotala. La France est réputée pour avoir un championnat physique mais, visiblement, pas pour préparer physiquement ses joueurs, à moins que ce ne soit qu'un problème lié à l'ASSE…