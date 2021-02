ASSE : Derby, Mercato... certains jeunes ont perdu gros

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

A la lecture des choix de Claude Puel à Nice (1-0) et face à Nantes (1-1), Timothée Kolodziejczak, relégué sur le banc, semblait avoir perdu gros lors de la déroute de l'ASSE contre Lyon (0-5). Le défenseur avait coulé avec le navire et il n'avait pas été exempt de tout reproche sur certains buts. Son manque d'implication sur les coups de pied arrêtés avait notamment été montré du doigt. Mais contre Metz (1-0), Kolo a pu retrouver une place dans la défense à trois mise en place par Claude Puel aux côtés d'Harold Moukoudi et de Pape Cissé, et il a livré un bon match. De quoi le relancer. Pour chercher les grands perdants du derby et du Mercato, il faut plutôt se tourner vers les jeunes.

Krasso est parti, Sissoko, Gabard et Rivera ont disparu du groupe

Décevant et sorti à la mi-temps lors de sa deuxième titularisation en L1 face aux Lyonnais, après ses débuts encourageants à Strasbourg (0-1), Baptiste Gabard, qui a fêté ses 21 ans la semaine passée, n'était pas dans le groupe lors des trois derniers matches. Puel l'a laissé à disposition de la réserve. Et il n'est pas sûr que le milieu de terrain puisse se frayer à nouveau un chemin jusqu'au terrain avec la concurrence à son poste de Camara, Neyou, Youssouf, Gourna et Moueffek. Idem pour Alpha Sissoko, à droite, où Mathieu Debuchy a repris sa place et où Moueffek et Camara sont deux autres options possibles en attendant le retour de blessure d'Yvann Maçon. Enfin, offensivement, l'arrivée d'Anthony Modeste au Mercato a poussé le jeune Maxence Rivera hors du groupe. Quant à Jean-Philippe Krasso, il a pris la direction du Mans, en prêt.

L'exception Gourna

Alors qu'Adil Aouchiche, en difficulté contre Nantes (1-1), a été sorti du groupe ce week-end, Charles Abi, lui aussi très décevant face aux Canaris, n'a pas joué contre Metz, contrairement à Lucas Gourna-Douath, titulaire, et Aimen Moueffek, entré en jeu. Les deux seuls jeunes à avoir le vent dans le dos en ce moment...