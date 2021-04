ASSE : dérives racistes à Saint-Étienne, le club doit intervenir

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Les Magic fans ont été les premiers à dénoncer cet abus. Hier, le groupe de supporters de l’ASSE a en effet publié un communiqué dans lequel ils fustigent la mise au jour d’une vidéo à caractère raciste visant des Verts. Ce vendredi, l’ASSE a pris le relais et condamne fermement ces agissements xénophobes.

« Le club partage l’indignation de son groupe professionnel ainsi que celle de toutes les personnes légitimement blessées et choquées par le contenu de cette vidéo, affirment les Verts dans un communiqué. Celle-ci est une atteinte inacceptable aux valeurs de fraternité et de tolérance portées depuis toujours par le club, ses salariés et l’ensemble du Peuple Vert.L’ASSE soutient les Magic Fans, qui ont toujours lutté contre toutes formes de discrimination, dans la condamnation sans réserve de cet acte inqualifiable produit par des membres isolés. Le club a d’ores et déjà saisi le Procureur de la République de ces faits. »

Tensions sur la Ligue 1

Cette vidéo intervient dans un contexte très tendu depuis quelques jours en Ligue 1. Des joueurs de l’OL ont e effet été menacés de mort après le nul à Lens samedi (1-1), quand Imran Louza a été la cible de menaces racistes après la défaite du FC Nantes contre l’OGC Nice dimanche (1-2).