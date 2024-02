ASSE : dernière bonne nouvelle pour les Verts avant Troyes !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

L’ASSE doit rebondir contre l’ESTAC à Geoffroy-Guichard (20h45) et a reçu une dernière bonne nouvelle en ce sens. Troyes arrive dans le Forez très fortement diminué. Après lecture du groupe aubois publié hier soir, on se rend compte que David Guion ne pourra pas compter sur Nicolas De Préville, blessé au pied.

Le très influent Ilic absent

Surtout, c’est l’absence de Luka Ilic (24 ans) qui semble est plus problématique. Auteur de quatre buts et trois passes décisives, le milieu offensif va manquer à l’appel en raison de douleurs dorsales. Thierno Baldé, Jaurès Assoumou et Nicolas Lemaître sont également indisponibles.

