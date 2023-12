ASSE : plusieurs jeunes tapent déjà à la porte de Dall’Oglio

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Quelques jeunes de l'ASSE sont sortis du lot ce samedi contre Nîmes (0-1). Peuple Vert les a listés et intègre Beres Owusu. Défenseur central de 20 ans, le Franco-Ghanéen a livré une bonne prestation. "Une copie correcte pour ce jeune de 20 ans qui doit pouvoir s'installer sur le banc de l'équipe professionnelle”, glisse le site pro stéphanois. El Hadji Dieye a aussi convaincu. International jeune avec les U23 du Sénégal, ce dernier possède une capacité à percer les défenses et à engloutir les espaces, d’après l’analyse du site d’actualité des Verts.

Des jeunes déjà prêts ?

Ces derniers continuent en commentant qu’il “mérite d'être revu et le sera très certainement dans les prochaines semaines...". De son côté Mathis Amougou, a fait preuve d’une grande maturité pour son âge (17 ans) et a permis à l'ASSE de rapidement se projeter vers l'avant et récupérer des ballons hauts. "Une prestation qui devrait lui ouvrir les portes du groupe dans les semaines à venir. S'il répétait de telles performances, il bousculerait inévitablement la hiérarchie des milieux de terrain", analyse PV. Attendu sur le banc des Verts, Olivier Dall’Oglio pourrait compter sur ces jeunes prometteurs à moyen terme.

Après la rencontre face à Nîmes, certains jeunes du centre pourraient voir leur statut évoluer. De quoi apporter du sang frais chez les pros !

👇 #ASSE https://t.co/3N53TdQd6B — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) December 11, 2023

