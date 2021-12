ASSE : des Lyonnais au taquet attendent les Verts en Coupe de France

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

L'entrée en lice des Verts en Coupe de France s'effectuera ce week-end en terres lyonnaises, à La Duchère, au stade de Balmont, face à une équipe lyonnaise qui est descendue de N1 à N2 la saison passée. Conseiller du président de la Duchère, Sonny Anderson s'est réjoui d'accueillir l'ASSE. Et il croit en ses chances. « Je suis content, a commenté le Brésilien. C’est un cadeau de jouer une équipe de Ligue 1, et en plus l’AS Saint-Etienne. Les joueurs sont contents d’avoir un gros match. Je suis ravi, c’est un bon tirage. C’est un derby ! Pour nous c’est bien, ils vont se déplacer à Lyon et toute la ville sera duchéroise. J’espère qu'il y aura du monde pour nous encourager et battre les Stéphanois. J’espère qu’on sera à 200%. Si on est plus motivés, si on a plus envie de gagner qu’eux, on on aura des chances de passer. »

Deux anciens pensionnaires de L'Etrat vont retrouver l'ASSE

Les 5 400 places du stade de Balmont pourraient bien trouver preneur pour cette affiche qui sera retransmise par France 3 et Eurosport 2. Parmi les Duchérois, deux éléments ne devraient pas manquer de motivation : le gardien Axel Kacou et le latéral Joris Mendy, tous deux passés par le centre de formation de l'ASSE. Tous deux avaient participé au match nul décevant des Lyonnais il y a deux samedis, quelques jours après le tirage au sort, contre la lanterne rouge de leur groupe, la réserve de l'OM (0-0). « Nous avons réalisé un non-match. C’est dur de ne pas penser à ce match de Coupe de France face à Saint-Etienne » avait commenté l'entraîneur duchérois Nicolas Le Bellec. Enlisée en milieu de tableau, loin derrière le leader, le FC Goal emmené par l'ancien stéphanois Maxence Chapuis, La Duchère a encore vu s'envoler un peu plus ses espoirs de remonter en N1 le week-end dernier en s'inclinant lourdement à Marignane (0-3). Une raison de plus de jouer à fond son 32e de finale de Coupe de France face à l'ASSE...