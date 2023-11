ASSE : c'est confirmé pour les retours de Larsonneur, Batubinsika et Wadji !

Alors que la trêve internationale du mois de novembre vient de commencer, l'AS Saint-Étienne a trois joueurs de son effectif à l'infirmerie. Il s'agit de Gautier Larsonneur, Dylan Batubinsika et Ibrahima Wadji. Ce mardi, le site Envertetcontretous ont donné des nouvelles des trois joueurs stéphanois blessés.

Gautier Larsonneur, victime d'une entorse acromio-claviculaire de l'épaule gauche, devrait bien faire son retour à l'entrainement collectif mi-janvier prochain tandis que Dylan Batubinsika et Ibrahima Wadji, respectivement touchés aux ischios-jambiers et aux adducteurs, devraient, quant à eux, effectuer leur retour lors de la semaine de préparation du match face à Pau, c'est-à-dire la semaine prochaine.

Ce qui confirme ce qu'avait annoncé l'entraîneur forézien, Laurent Batlles, en conférence de presse avant le match contre l'AJ Auxerre, perdu par les Verts (5-2).

