ASSE : des nouvelles de Maçon, Thioub, Neyou, Hamouma, Khazri et Crivelli tombent avant l'OM

À trois jours du choc entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, on a eu des nouvelles d'Yvann Maçon, Sada Thioub, Yvan Neyou, Romain Hamouma, Wahbi Khazri et Enzo Crivelli.

Maçon, Hamouma et Khazri forfaits, Thioub, Neyou et Crivelli aptes

Absent depuis plus d'un mois en raison d'une blessure à un genou, Yvann Maçon a repris la semaine dernière l'entraînement individuellement. Mais tout comme Romain Hamouma, opéré du poignet début mars, et Wahbi Khazri, annoncé forfait par L'Equipe, il ne sera pas présent pour affronter l'OM. Quant à Sada Thioub et Yvan Neyou, ils devraient être remis sur pied pour cette rencontre, selon le site de supporters, Envertetcontretous. Enfin, Enzo Crivelli, qui n'a toujours pas joué la moindre minute depuis son arrivée dans le Forez, devrait connaître sa première convocation dans le groupe des Verts.

Fabien Chorlet

Rédacteur