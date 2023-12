ASSE : des tensions internes mises au grand jour par l’affaire de la banderole

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Désastreuse dans sa politique de communication, l’ASSE a poussé encore plus loin la rupture avec ses supporters à l’occasion de la réception du Nîmes Olympique en Coupe de France (0-1) en empêchant les Green Angels de s’exprimer à l’encontre d’une frange de la direction.

En effet, le Kop Sud souhaitait faire rentrer une banderole contre Loïc Perrin et Jean-François Soucasse (« Loïc P et son charisme d’huître, un club qui sent le sapin, JFS qui prend les boules, l’ASSE vous souhaite un joyeux Noël ») mais n’a pas été autorisé à le faire… et c’est Samuel Rustem, le dernier membre du triumvirat (et ex Stadium Manager de l’ASSE), qui a donné l’ordre de bloquer le message. Provoquant le boycott du match par le noyau dur des GA92.

Le triumvirat Perrin – Soucasse – Rustem inattaquable… contrairement aux actionnaires ?

Sur Twitter, l’ancien Vert Patrick Guillou a donc mis les pieds dans le plat, s’interrogeant sur la politique à géométrie variable de Rustem, le club laissant rentrer les banderoles acides contre Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ainsi qu’un calicot « dehors les bouffons » avec la tête des deux actionnaires.

Je résume la situation. Banderole refusée car elle vise 2/3 du triumvirat. Le 3eme s’agite afin qu’elle ne soit pas accrochée! Celles qui visent les propriétaires passent crème. Qui dirige ce club? Suis je le seul à m’interroger ? Il pic.twitter.com/zfFAQaa7VA — GUILLOU Patrick (@pguillou42) December 10, 2023

Non, Patrick, tu n’es pas le seul à t’interroger sur cette armée mexicaine dirigeante où il est visiblement la norme de se tirer dans les pattes.

